Alacranes: ¿por qué hay más ataques? ¿Cómo entran a las casas?

Tras la internación de un chico envenenado en Palermo, se consultó a especialistas en Toxicología de la Universidad de Buenos Aires sobre el origen y comportamiento de estos arácnidos.

El caso de un nene que sufrió cuatro paros cardíacos por la picadura de un alacrán mientras dormía en un departamento en Palermo causa conmoción por estos días y despierta dudas entre los vecinos sobre el origen y comportamiento de estos arácnidos, en especial en la Ciudad.

Los alacranes, también llamados escorpiones -la primera palabra es de origen árabe, la segunda viene del latín- habitan principalmente en las zonas del centro y el norte del país donde hay altas temperaturas y altos porcentajes de humedad. Se cree que llegaron a Buenos Aires entre fines del 1800 y principios del 1900 en barcos y trenes provenientes de la mesopotamia que traían madera para la construcción. Hay alrededor de 1500 tipos, de los cuales apenas más de 30 pueden causar complicaciones graves de la salud y provocar la muerte. El veneno afecta con mayor gravedad a los niños y a los ancianos.

Así lo explicaron el docente de la primera cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Adolfo de Roodt; y el jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández y director de FundarTox, Carlos Damin. A continuación la entrevista completa:

-¿Hay una invasión de alacranes?

-De Roodt: Los alacranes están en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo. Llegaron a principios de 1900 en los trenes con las maderas de árboles del norte para las construcciones. No es que hay una invasión de alacranes. Sí notamos que hay más hallazgos, posiblemente debido a los impactos mediáticos por muertes en otras provincias. La gente alertada, antes los mataba y no se preocupaba, pero ahora comunica los hallazgos (desde hace ya unos años). No sé si la población está creciendo o no, pero sí tenemos mayor número de notificaciones de hallazgo.

-¿Dónde hay mayor población?

-Damin: se ubican en zonas cálidas, en especial en el norte y centro del país. Viven mejor bajo tierra, donde tienen posibilidad de alimentarse, principalmente de cucarachas. Por eso es común encontrarlos en los subtes o en edificios en construcción o zonas donde hay mucha edificación.

-¿Dónde hay más alacranes en la Ciudad?

-De Roodt: aparecen más en las zonas aledañas a tendidos de subtes y en las zonas más viejas de la Ciudad. Por eso hay mayor presencia en zonas como Palermo y Villa Crespo. También puede aumentar su presencia cuando se realizan obras en la zona. Un dato es que pueden sobrevivir mucho tiempo en el agua.

-Damin: los alacranes son normales en la Ciudad. Siempre hubo. Viven de las cucarachas, y en Buenos Aires hay muchas. Viven en lugares húmedos, oscuros, en alcantarillas, entran a los domicilios a través de las rejillas. Pero no es tan chiquito, si la rejilla está bien tapada el alacrán no entra.