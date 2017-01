Inicio

El intendente Gerardo Bassi se refirió a obras y acciones que piensa concretar en 2017. Reafirmó líneas centrales que orientan su gobierno. Habló de la continuidad de obras como el cordón cuneta, que anticipa el asfaltado de múltiples calles, como de un vasto conjunto de proyectos, “Nuestro compromiso es el de siempre y dispuestos a seguir avanzando”, dijo el jefe comunal. El profesor Bassi recordó que “estamos con tres frentes de cordones cunetas en distintos sectores de la ciudad. Estamos felices porque se inauguró la obra de la calle Uruguay. También, se trabajó sobre el cordón cuneta de las calles Belgrano, 12 de Octubre, José María Soto.”.Anticipó el jefe comunal: “Vamos a ser estrictos en los controles en la nocturnidad. Apelo mucho al diálogo que puedan tener los padres (con los hijos) y de la posibilidad concreta de que puedan seguir concientizando”.OBRAS Y VECINOS“Lo importante es tener un determinado ritmo de trabajo, y no perder la esencia” dijo el intendente Bassi, y señaló: “Venía hablando con quienes me acompañan de la importancia de la obra estructural que modifica la calidad de vida del vecino”.“Yo como intendente le doy el mismo valor a cuestiones como la posibilidad de prevenir las adicciones con el centro terapéutico del barrio San Ramón porque a veces no nos tiene que tocar para darnos cuenta lo que significa una mama o un papa con un chico discapacitados y la importancia de contar con la presencia del Estado para poder ayudar, sobre todo si la familia carece de recursos”.También nos interesa la atención de los adultos mayores con la casa que se está construyendo destino a ellos; y la atención de los chicos discapacitados por medio de la playa inclusiva”, aseguró.Cabe recordar que en un espacio físico ubicado en terreno adyacente a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) por calle José Gómez, la Municipalidad inició la obra de lo que será la futura “Casa para el Adulto Mayor”, iniciativa encarada desde la Gestión Bassi para honrar a nuestros abuelos y que tengan un espacio donde puedan desarrollar distintas actividades terapéuticas, lúdicas, sociales y deportivas.“Todo esto es trabajo que el vecino ve, ve que hay un grupo de gente dispuesto a seguir todos los días sumando esfuerzos y la posibilidad de que cada uno de nosotros seamos el propio cambio. Nuestro compromiso es el de siempre y dispuestos a seguir avanzando”, dijo.COLECTIVOS GRATISHay un servicio de colectivo gratis para ir a la playa desde la zona sur. El intendente dijo: “Quiero agradece a la empresa local Silvia que no nos va a cobrar, vamos a salir del CIC Sur y vamos a hacer un recorrido para que cada hora el vecino de zona sur y de otros barrios llegue a la playa y pueda disfrutar de ella y regresar a sus hogares una vez que finalice su tarde.CAMPAÑA POLÍTICASe le preguntó acerca de cómo espera que se desarrolle este año la gestión municipal en un clima de campaña política. Respondió: “Ojala que la campaña política sea a base de propuestas, proyectos superadores, y si el gobierno provincial hace obras a este intendente le hace feliz porque es una mejora para la ciudad, a veces lamento no poder participar de esos anuncios y obras (por no ser invitado a esos actos). Pero no importa. Vamos a seguir trabajando en nuestras Direcciones, entonces que la provincia haga y nosotros vamos a hacer también y el beneficiado es el ciudadano para no quedar apresado en un tironeo innecesario no productivo”.“Nosotros vamos a seguir trabajando. Va a ser un año intenso donde seguramente el vecino con esa arma que es el voto en la democracia le dará la posibilidad de premiar o castigar a los candidatos”, remarcó.