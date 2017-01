Inicio

Publicado: Lunes, 09 Enero 2017 10:20

El PAMI aclaró que la quita de descuentos a medicamentos de PAMI para ciertos afiliados se debe a una auditoría de control y revisión que realiza la obra social, debido a ciertas irregularidades que se detectaron, por lo que desde el 27 de enero se solicitarán documentaciones necesarias pertinentes para determinar si el beneficiario realmente no puede pagar los medicamentos y debe recibir los descuentos del 80 y 100%.

La doctora Norma Pérez, titular de PAMI local, comentó “la medida está determinada por modificatorias que se aplicaron al artículo 337 de la nación, donde todos los afiliados del PAMI tienen descuentos del 80 y 100%, se trata de un subsidio social que muy pocas obras sociales lo hacen, es una ayuda social para aquellas personas que no pueden pagar los medicamentos. Estuvo estipulado siempre un relevamiento, presentación de declaración jurada, para verificar si es realmente una personas que no puede pagar los medicamentos”.



“Esto se ha desvirtuado notablemente con el correr de los años, y se otorga a personas que pueden costear medicamentos, esto se vio en las primeras recorridas por el interior de la provincia, donde notaban esas irregularidades. Es uno de los pasos que se hace en auditoría y control”, explicó.



“Si tiene una prepaga no recibe el descuento. Además las personas que perciben menos de un haber mínimo y medio, no tienen prepaga, tiene vehículos con antigüedad mayor a 10 años, salvo discapacitados, que no tienen otra propiedad, y sin otros ingresos importantes por otra actividad, recibirán el descuento de medicamentos”, detalló.



“Cuando se solicite el subsidio o cuando se renueve se va a pedir estos documentos o requisitos”, indicó.



“Desde el 27 de enero se van a hacer los controles. Queremos llevar tranquilidad a los afiliados, lo que queremos es que sea más junta la distribución en la obra social, que realmente llegue la justicia social a quienes lo necesitan”, cerró Norma Pérez.