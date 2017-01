Inicio

La playa de Goya cuenta ahora con el doble de su dimensión, más servicios públicos y accesibilidad para personas con discapacidad. La inauguró el Municipio al tiempo que descubrió una placa y señalética que denomina “Pacho Balestra” a la calle sobre la defensa lindera.

RENOVADA PLAYA

Entre las novedades del balneario municipal, está la extensión del doble de arena, para que más personas puedan disfrutar del lugar. Además, se incorporaron paradores, toma corrientes, cargadores de dispositivos electrónicos, expendedores gratuitos de agua fría y caliente, baños públicos y mayor iluminación.

Vale mencionar un parquizado total, que le da un notorio aspecto diferente a la playa, primera inclusiva de la región, ya que cuenta con una rampa construida especialmente para que las personas que utilicen sillas de ruedas para movilizarse, puedan llegar hasta la costa y tengan lugares preferenciales en los paradores.

ACTO DE REINAUGURACIÓN

Para celebrar estas remodelaciones y ampliación, el equipo del intendente Gerardo Bassi llevó a cabo un emotivo acto que inició con la bendición del cura párroco de la comunidad de San José Obrero, Pbro. Ariel Giménez.

La coordinadora municipal de Discapacidad, Verónica Tolomio reflexionó sobre la incorporación de la rampa y espacios preferenciales para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

El secretario municipal de la Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable, Carlos Antonio López Soto describió las tareas de remodelación y ampliación, emprendidas por los equipos de trabajadores, a los que destacó y agradeció.

HOMENAJE A PACHO BALESTRA

Por resolución del Honorable Concejo Deliberante de Goya, la calle que pasa sobre la defensa lindera a la playa, se denomina “Pacho Balestra” en homenaje al ex intendente municipal, Don Víctor Juan Antonio Balestra; quién durante sus dos períodos de gestión, debió enfrentar a las inundaciones más grandes que tuvo la ciudad.

En este sentido, el acto contó con el discurso de María Rosa Mochen y Juan Ramón Fernández, allegados al ex jefe comunal homenajeado; el concejal Pablo Ibáñez, autor de la resolución que impone el nombre a la calle Pacho Balestra; el hijo del homenajeado, Javier Balestra, acompañado por su hermana Sonia; el ex intendente Alberto Di Filippo; el diputado provincial Raúl Alfonso; el diputado nacional Javier Macías y el intendente municipal Gerardo Horacio Bassi, que expresó su reconocimiento por el ex jefe comunal recordado en la ocasión y agradeció la presencia, tanto de familiares como de ex intendentes y dirigentes de distintas facciones políticas, haciendo énfasis en su lema: “Unidos: Goya puede seguir haciendo más.”

Cabe destacar la presencia de dirigentes del Partido Autonomista (en el cuál militara el ex intendente Balestra), encabezados por sus presidentes, a nivel departamental y provincial.

Finalizados los discursos, los presentes descubrieron una placa recordatoria en la esquina de inicio de la calle que ya está señalizada como “Pacho Balestra”.

El acto culminó con la habilitación de la rampa para personas con discapacidad, que conduce desde el paseo del Parque El Ingá hasta la costa del Riacho Goya.

Luego siguió la música y el baile en la playa, con la actuación del Ballet Liberarte, de la Prof. Carolina Salas y la comparsa Ita Verá, de Juan Romero.