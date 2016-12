Inicio

Detalles Categoría: Frontpage Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 17:35

Mediante un comunicado el PL informó que Por Unanimidad se resolvió elevar al Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberal el legajo de Guillermo Balestra, por sus manifestaciones respecto de la supuesta incorporación del Partido Liberal a la devaluada alianza de Encuentro por Corrientes.

La totalidad del Cuerpo pidió la suspensión y posterior expulsión del Partido Liberal del Sr. Balestra ya que su actitud anti-democrática, ilegal, antirreglamentaria, y faltando a la verdad es de las peores conductas que se recuerdan en los últimos años en el liberalismo. Manifestaron los presentes que el señor Balestra no los representa, no solamente por haber perdido por amplio márgen las internas, sino por ser un dirigente ausente a quién los afiliados prácticamente no le conocen el rostro.

El Comité Liberal de la Ciudad de Goya se reunió para dejar constancia que las autoridades locales no autorizaron a firmar ninguna especie de incorporación a la alianza de encuentro por corrientes con vísperas al calendario del año 2.017, y dejando sentado que como corresponde legalmente será el año entrante cuando se decida a través de sus miembros electos por la interna quiénes decidan el rumbo a seguir electoralmente. Si bien es obvio, pero fue necesario reiterar que el señor Balestra no es presidente del Partido Liberal local ya que una vez más perdieron las internas, por lo cuál dicha persona “No es Autoridad del Partido Liberal de Goya”, ni siquiera lo son quiénes están ungiéndolo como referente del pequeño grupo disidente del comité local de la centenaria fuerza.

Por lo cuál el cuerpo local negó de manera terminante cualquier tipo de incorporación al espacio que ya está integrado por otros partidos políticos que si fueron avalados por sus órganos partidarios.

Por ello se resolvió informar también a las autoridades de los diferentes partidos que integran de manera formal la alianza ECO que el señor Balestra “No está Autorizado para suscribir en nombre del Partido Liberal” ninguna clase de acuerdo. Agregando que la dirigencia celeste reconoce que cada partido tiene sus autoridades y no permitirían que en nombre de dichas Instituciones firmen acuerdos faltando a las normas partidarias de cada partido político.

Sabiendo que desde 1.983 vivimos en plena democracia, no se entiende como todavía existan personajes de la política que trabajen en base a la mentira, usurpando cargos que no le corresponden, tratando de mentir burdamente tanto a los propios como a otros sectores políticos pensando que pueden conseguir lo que la voluntad del pueblo no les brindó.

Sorprendidos que existan profesionales que deberían apegarse a las normas, a la ley, desconozcan tanto las mismas o lo que es peor falten a su cumplimiento, fue que se resolvió el rechazo a tan impropia conducta, de la cuál todos sentimos vergüenza ajena por tan bajo comportamiento y elevar para que el órgano partidario que corresponde resuelva sobre su conducta.-