Detalles Categoría: Frontpage Publicado: Martes, 20 Diciembre 2016 02:37

Beneficiará al entramado urbano de dos importantes barrios como son el Gruta de Lourdes y el Santa Rita. La senadora nacional, Ana Almirón, y el presidente del HCD Juan Domingo González estuvieron presentes compartiendo el acto barrial.



Este proyecto concretado por la secretaría de Obras Públicas y sus distintas direcciones, y con el apoyo de otras dependencias como secretaría de Servicios y de Hacienda y Economía dando, de esta manera, la posibilidad y garantizando el acceso vehicular y de carga a fábricas asentadas en el lugar.



La funcionaria nacional, Ana Almirón, fue invitada a participar de esta inauguración ponderando la generación de obras “a pesar de la crisis que vive nuestra provincia y el país”.



“Tienen en Gerardo Bassi un gran intendente, un gran gestionador y administrador así que felicito a todos lo goyana y pedirles que lo acompañen”.



A su turno, el jefe comunal destacó el trabajo del personal municipal a través de sus distintas direcciones y secretarías. “La política necesita de otro tipo de hombres, necesitamos construir una sociedad más justa” enfatizó.



“El desafío es importante, tenemos un año electoral, porque toda esta política se defiende con los votos… no nos podemos quedar en la vereda de enfrente tirando piedritas, tenemos que tomar la manija con las buenas decisiones políticas” arengó en otro momento de su diálogo.



“Asi que el desafío no es sencillo, con la mayor humildad, escuchando y tratando de dar respuestas que viene de la generosidad, porque el pedido no tiene color político, tiene solo necesidad y la rápida respuesta de esa necesidad… así que a no aflojar, muchas gracias” finalizó.



Finalmente las autoridades, vecinos y periodistas presentes procedieron al corte de cinta simbólico y a caminar a lo largo y ancho de las nuevas tres cuadras sobre calle Balcarce.

