Detalles Categoría: Frontpage Publicado: Sábado, 17 Diciembre 2016 15:10

Este domingo en el club Sabalero de la zona norte de la ciudad Huracán Football Club Fútbol Club llega el turno de los equipos correspondientes a la Zona C, desde las 20:30 horas en el mejor estadio de Goya, El Ramón “Cacique” Oviedo. En primer término Puerto Boca B vs Tienda Oasis y a continuación el segundo y último partido Pollería Prisci vs el conjunto de Leo Fernández, El Niupi, cerraran el grupo.

Tras dos exitosas jornadas, con cuatro partidos vibrantes hasta el pitazo final, este domingo se disputaran los duelos correspondientes a la tercera zona del Torneo FLECHA MORATO, con dos enfrentamientos que prometen mantener el buen nivel futbolístico que se viene observando.

Recordemos que hasta el momento se han disputado, los encuentros correspondientes a la Zona A donde Fm La Metro se impuso por un tanto contra cero frente a Santa Clara y San Ramón Puede hizo lo suyo con Monocua imponiéndose por 3 a 2, con un verdadero golazo de su Capitán, “Huguito” Morales. Por el otro grupo, correspondiente a la Zona B, La Previa se impuso por 2 tantos con 1 frente a El Monte y en segunda instancia Cocalito obtuvo la victoria en idéntico resultado.

Posiciones:

Grupo A

1. La Metro (3Pts) - 2. San Ramón Puede (3Pts) - 3. Monocua (0Pts) - 4. Santa Clara (0Pts)

Grupo B

1. La Previa (3Pts) - 2. Cocalito (3Pts) - 3. El Monte (0Pts) - 4. La Sureña (0Pts)