Inicio

Detalles Categoría: Locales Publicado: Sábado, 07 Enero 2017 18:18

Los organismos públicos de Derechos Humanos realizan un seguimiento hasta la habilitación total de la unidad, para que puedan ser trasladados los presos que todavía se encuentran alojados en condiciones inhumanas en la Comisaría 1ª de Goya. Así explica el informe de la directora municipal de DDHH, Prof. Alicia Helena Casabonne. En un comunicado firmado conjuntamente con Gladys Leonor Hanke, integrante del Comité Provincial contra la Tortura; la directora municipal de Derechos Humanos, Prof. Alicia Helena Casabonne explica los resultados de la visita.VISITA A LA UNIDAD PENAL Nº 8, EX ALCAIDIA DE GOYAEste jueves 5 fecha se realizó una visita a las instalaciones de la Unidad Penal Nº 8, ex Alcaidía de Goya. Se hicieron presentes la Directora de DDHH de la Municipalidad de Goya Alicia Helena Casabonne, junto con la integrante del Comité contra la Tortura Gladys Leonor Hanke, y la integrante del Equipo Jurídico de la Dirección de DDHH Dra. Zulma Insaurralde. La Delegación visitante dialogó con el Subalcaide Patricio Espinoza, Jefe de la Unidad, quien informó sobre la situación de los internos trasladados a las instalaciones refaccionadas en el ala Este del edificio, el 16 de diciembre pasado.Desde la Dirección de DDHH a través del equipo jurídico se tomó nota de la nómina de internos y su situación procesal a fin de colaborar con la agilización de trámites que fuesen necesarios, tarea que se viene llevando a cabo en conjunto con el Colegio de Abogados a través de la Comisión de DDHH a cargo de la Dra. Verónica Alaya. Se insistió sobre la situación de los internos alojados en Comisaría 1ra y la necesidad de irlos trasladando a las nuevas instalaciones a medida que vayan quedando lugares vacantes. Desde la Dirección de DDHH se acordó brindar clases para completar estudios, talleres de música, informática etc. a medida que el espacio lo permita como asimismo la proyección de audiovisuales. Se tomó nota de informe de la atención de la salud y de la calidad de las raciones alimentarias. Fue informada la continuidad de las obras de refacción en el ala Oeste, que no deberían superar los plazos previstos para dar solución a la inhumana situación de los detenidos en la Comisaría 1ra de Goya. Luego se dialogó en forma directa con los internos quienes realizaron diversas consultas.En general se observa un mejoramiento en las condiciones físicas de alojamiento de los internos en las nuevas instalaciones y de la atención de las distintas necesidades al estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario que cuenta con personal especializado para tal fin.Finalmente se ratificó el compromiso institucional del Municipio y de las Organizaciones e Instituciones involucradas de seguir trabajando por una mejor calidad de vidaintracarcelaria y posibilidades de capacitación educativa y laboral para la reinserción social una vez cumplidas las condenas.