Inicio

Detalles Categoría: Locales Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 06:18

Forma parte de un conjunto de realizaciones de la gestión que conduce el intendente Gerardo Bassi, quien anticipó que esta semana se inaugurarán varias obras, como 300 metros de iluminación y pavimento de la avenida Neustadt, el miércoles a las 20 horas. El jueves, se presentará el Mural "El Amigo de Todos" en memoria de Sonho.

Este lunes por la tarde, el intendente presidió el acto de inauguración de pavimento e iluminación de la calle Uruguay, entre 12 de Octubre y José María Soto. También, una obra de pluviales y agua potable en un pasillo del sector

En la ocasión, hicieron uso de la palabra varios vecinos, entre ellos José Luis Cuaranta, quien dijo que estaba contento porque se concretó un anhelo de los frentistas de la cuadra; también dirigió unas palabras de agradecimiento el presidente de la comisión interina del barrio La Rotonda, Ramón Verón, quien destacó el sacrificio de vecinos que colaboraron para juntar fondos y así compartir gastos con el Municipio para concretar el pavimento. Seguidamente, el director de Pluviales, Armando Quiroz ponderó y detalló las obras de pluviales ejecutadas en un pasillo de más de 90 metros en la vecindad.

Luego, el intendente Bassi procedió a encender la nueva iluminación, en compañía de vecinos, y a realizar el tradicional corte de cintas. Finalmente, autoridades y vecinos recorrieron la flamante cinta asfáltica.

Previamente, el jefe comunal dirigió unas palabras donde expuso los grandes lineamientos de su gestión municipal: obras públicas, pero con una mirada inclusiva y solidaria; promoción de la educación y la formación como herramientas para la superación personal y por último anunció la inauguración de nuevas obras, para esta semana.

Dijo el Intendente: “Estos son tiempos en que la política es atacada, y la solución del problema de la gente es la alta política, las buenas políticas y por supuesto esta obra es resultado de un trabajo conjunto, con este aporte del cemento para el que se tuvo que esperar un tiempo, lo reconocemos porque están las necesidades, las prioridades, hemos tenido mucha inundación, mucho fenómeno de El Niño, pero aquí estamos”.

ESTADO PRESENTE

Continuó diciendo el profesor Bassi: “Si hay un pasillo que necesita de la mano del Estado ahí está el municipio presente, y en este pasillo hay muchos caños como bien lo explicó Armando que no se ven. Estos 120 metros de caños en el pasillo tienen su costo, un valor importante en un tiempo donde había que pagar en tiempo y forma aguinaldo y el sueldo que se hará antes del día viernes, pero era necesario y sabíamos que teníamos cordón cuneta, y que era necesario hacer correr el agua que si no lo poníamos teníamos problema de que el cordón cuneta pueda tener dificultades, y por supuesto en esta obra se incluyen los tachitos e basura, la ciudad más limpia no es la que más se barrer sino la que no se ensucia”.

“Me ponen contento las obras de infraestructura. Pero el día 24, Luciano necesitaba un anteojo, y este intendente va personalmente a entregar un anteojo que hacía rato que Luciano necesitaba y el costo para su familia era imposible de pagarlo, es una pequeñez pero no se dan una idea lo importante que para Luciano”, remarcó.

OTRAS OBRAS

Enumeró el intendente Bassi: “Por ejemplo, los 70 kilómetros de canales para que no nos afecten las inundaciones, está el trabajo de fortalecer las defensas y hacer el mantenimiento todas las bombas, alquilar bombas. Para que no nos suceda como en Concordia. También hicimos las obras para llevar el agua al puerto y al barrio Santa Clara”.

“También se están haciendo los frentes de cordón cuneta en toda la ciudad, Belgrano, 9 de Julio, Cialzeta, porque se viene la planta asfáltica, estamos a instantes, ansiosos de ver la primera cuadra de las 40 en un programa”.

Reiteró que “son cosas que tienen la misma importancia que las obras de infraestructura, como los que se reciben en el programa FINES, con 184 personas que lograron terminar el secundario”.

PROXIMAS INAUGURACIONES

Anticipó luego que “vamos a inaugurar el miércoles 3 cuadras de la avenida Neustadt, el día jueves se inaugurará el mural en recuerdo al amigo de todos, Sonho , y el día domingo con la playa, porque hay miles de vecinos que no se pueden ir de vacaciones pero esta gestión agranda la playa en 200 metros y además la transforma en un espacio inclusivo para que los chicos que tengan alguna dificultad también puedan estar”.

“Vamos a seguir, créanme que hay algo que al intendente no le debe faltar que son las ganas, yo tengo muchas ganas, no se imaginan la fuerza interior, la voluntad que tengo…”Mis energías no las gasto en pavadas la energía la ponemos en el trabajo de todo los días, un trabajo en equipo. Goya puede. Ahora decimos que Unidos Goya Puede Seguir Haciendo Más y vamos a seguir hasta el último día de nuestra gestión, feliz Año Nuevo!, finalizó.