Publicado: Sábado, 17 Diciembre 2016

El pasado jueves 15 de diciembre a las 20:00hs. Se inaugura un nuevo espacio politico con sede propia, ubicado en Pujol 218, en la ciudad de Goya. La ex Diputada provincial comenzó su discurso contestando ciertas versiones de pasillo al cual la la ex funcionaria provincial contestó en un discurso muy tranquila en transmitir sus sentimientos hacia los presentes. A continuación se transcribe su discurso en la nueva sede de la calle Pujol en la ciudad de GOYA .

"Como dicen algunos yo pegué el portazo. Pero ese portazo, no sirve de nada si no se transforma en energía positiva, si no sirve para construir algo diferente".

Algunos están porque son mis amigos y mi familia, y siempre están, en cada paso y en cada momento.

Algunos están, porque somos un equipo hace rato y eso nada lo cambia. Porque, las calles de tierra que caminamos juntos, los buenos y los malos momentos, los triunfos y las derrotas, no los puede borrar nadie. Algunos no pueden estar presentes, pero sé que están. A la hora de la verdad van a estar.

Algunos, porque como radicales hoy sentimos lo mismo, porque la estructura de nuestro partido no nos representa. Porque queremos un espacio y forma diferente de construcción política. Porque somos radicales de alma y eso va más allá de las formalidades. Eso es lo que compartimos con Huguito y con Zaja. Es lo que compartimos con muchos radicales en toda la provincia, que estamos construyendo también un espacio provincial donde todos los días seguimos sumando.

En mi carta expresaba: Soy radical, por convicción y casi por genética. Crecí escuchando de Irigoyen, de Balbín, de Alfonsín, crecí entre fichas de afiliación, actos de campaña, comités, asado con cuero y chamamé, discursos encendidos, internas, elecciones, triunfos y derrotas. Crecí escuchando a mi papá hablar de valores, de ideas, de acuerdos, de sostener siempre la palabra empeñada, de la vocación política.Soy radical y quiero un partido que discuta, donde haya espacio para pensar distinto, para sumar gente nueva, donde seamos parte de las decisiones, donde se valore el trabajo de todos y principalmente de aquellos que caminan su barrio y recorren su paraje, porque son el sustento y el motor de la participación política. Y es esto lo que nos une a muchos de los que estamos acá.

Otros, están acá porque quieren sumar ideas, propuestas, porque desde su lugar están comprometidos con la realidad que los rodea. Otros vienen a ver de qué se trata.

Cada uno tiene sus razones. Estamos acá movilizados todos por las ganas de tener una ciudad mejor, una provincia mejor, por las ganas de participar. Y este espacio pretende ser el canalizador de esas ganas. A mí me toco hoy tomar esta iniciativa, pero esta debe ser la iniciativa de todos.

Si, como dicen algunos yo pegué el portazo. Pero ese portazo, no sirve de nada si no se transforma en energía positiva, si no sirve para construir algo diferente. Y estamos acá para eso y para invitarlos a todos, a los que llevamos el radicalismo en la sangre, pero también a todos los que compartimos esas mismas ganas: construir juntos un proyecto común, valorando lo que hay de bueno, mejorando y cambiando aquello que debamos cambiar, con estos principios, la democracia, el respeto por la opinión de todos, la transparencia, y sobre todo, siempre con la gente.

Porque es ahí, en cada barrio, en cada paraje, con cada vecino, es ahí donde está la militancia política. Y son aquellos que están ahí, con la gente, en las buenas y en las malas, son ellos el elemento transformador.

Y vamos a seguir creciendo, por sobre la soberbia de algunos, por sobre los espacios donde uno manda y el resto obedece, sin opinar, donde no hay espacio para los jóvenes, donde las mujeres tenemos que tener mil veces más mérito, donde vale más sentarse a adular un dirigente que patear el barrio o el paraje. Acá estamos para hacer política de otra manera.

Como dice el video: que la democracia nos una, busquemos puntos de acuerdo.

Todos estamos cansados del enfrentamiento, de la descalificación personal. Vamos a enfrentar a quien sea, pero no con agravios, sino con propuestas, con mayor participación, con mayor compromiso, con más trabajo militante. Hagamos que los sueños sean la materia prima de la política.

Como no entender el rechazo que “la política” produce en mucha gente, pero tengo que decirles, el cambio está en nosotros. Si queremos que la política sea otra cosa, tenemos que involucrarnos.

Esto no es solo un discurso, esta soy yo, así pienso, así trato de vivir. Y la vida me puso muchos desafíos, muchas pruebas, algunas muy difíciles. Para cada una de ellas construí un sueño, una utopía, un horizonte donde apuntar la fuerza y la energía. Citando a Galeano: "La utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja, dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar".

Los invito hoy a que caminemos juntos. que busquemos un horizonte común. que sea de todos y para el bien de todos. No es para, ni por: es "Con la gente".