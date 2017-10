Macri anunció sus reformas y pidió acompañamiento a los poderes

Los tres ejes serán responsabilidad fiscal, empleo y calidad institucional, según anunció el Presidente ante referentes de los tres poderes del Estado

El presidente Mauricio Macri convocó este mediodía a referentes de distintos sectores de la política y de la economía para "lograr consensos básicos" que les permitan a los argentinos "trazar un camino de futuro" que tenga como objetivo lograr un descenso sostenido de la pobreza.

Durante un discurso pronunciado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) ante referentes de los tres poderes del Estado, el mandatario solicitó: "Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política".





"Tenemos que hacerlo en base de la confianza, hablando con la verdad, la buena fe, sin doble discurso, dejando de lado las etiquetas y discursos que impidan que ese diálogo fluya. No digo que sea fácil. El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca", enfatizó.





El jefe de Estado precisó que esta agenda de reformas tendrá tres ejes básicos:

– Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos

"No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria".

– Favorecer el empleo

"Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos"

– República y calidad institucional

"Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y construir un Estado que no esté al servicio de los funcionarios. Esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia para prevenir y castigar la corrupción".

Gobernadores, senadores, diputados, empresarios, gremialistas y jueces -entre ellos el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti- escucharon en el CCK las palabras del Presidente.



Un centenar de piqueteros marcharon y protestaron en la puerta del centro cultural. Llegaron tarde, cuando el acto ya había comenzado.

El presidente Mauricio Macri advirtió este lunes que "si no hay consensos básicos, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad", al presentar proyectos legislativos de reformas en distintas áreas.

"Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad", aseveró.

Durante un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner, el mandatario aseguró que las iniciativas implican "una transformación muy grande" que incluye mirar "hacia el futuro en vez de pelearse mirando los fracasos del pasado", y resaltó que "no hay por qué tenerle miedo a esta idea".



El mandatario afirmó que "para salir de la pobreza tenemos que organizarnos", por cuanto llamó a "crear consensos básicos, una hoja de ruta que nos lleve a una Argentina más justa e integrada. Reformas en las que cada uno ceda un poco, en base a la confianza y hablando con la verdad".

En ese marco, estableció "tres ejes para construir consensos básicos para reducir la pobreza", principal meta por la que pidió que se evalúe su Gobierno:

1) RESPONSABILIDAD FISCAL, LA INFLACIÓN Y LOS IMPUESTOS. "No podemos gastar más que lo que recaudamos y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria y diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable con una relación cooperativa entre Nación y Provincias".

"Necesitamos una moneda estable para que el crédito que volvió a aparecer sea más fuerte y sólido", subrayó Macri, quien dijo que "cuanto más estable sea la moneda" se potenciará la economía, a la vez que pidió "un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación".

2) FAVORECER EL EMPLEO. "Creemos el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal".

3) LA REPÚBLICA Y LA CALIDAD INSTITUCIONAL. "Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política, de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar la corrupción".

Queremos instituciones públicas transparentes y un país donde la corrupción sea intolerable

Macri convocó a los gobernadores a "pensar soluciones duraderas" para lograr el "equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno" y "acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas".

"Esto, insisto, no es negociable. No es nuestro dinero el que nos toca administrar, es el dinero de todos los argentinos y debemos administrarlo con la mayor responsabilidad posible. Una parte central de la reforma será la definición de una nueva relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias".

El Presidente afirmó que el Poder Ejecutivo presentará el próximo miércoles ante el Congreso un proyecto de reforma del sistema tributario y que también se abrirá una mesa de discusión para reestructurar el sistema previsional y para eliminar las jubilaciones de privilegio.

Al referirse al sistema impositivo, Macri afirmó que Argentina debe bajar la carga tributaria porque "tenemos impuestos muy altos" y modificar "el sistema impositivo engorroso y poco equitativo" que presiona a los contribuyentes.

El sistema de jubilaciones seguirá siendo público y de reparto, pero debemos eliminar las jubilaciones de privilegio

"Tenemos que iniciar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones", sostuvo y dijo estar "orgulloso" de que su Gobierno haya lanzado la Pensión Universal al Adulto Mayor y la Reparación Histórica. Pero advirtió que el sistema previsional argentino "esconde serias inequidades y dificultades que lo vuelven insostenible".

Por ello, el jefe de Estado afirmó que "no debe haber jubilaciones de privilegio" y ratificó que el sistema previsional "seguirá siendo público y de reparto".

LA REFORMA LABORAL

En ese sentido, adelantó que se combatirá la "ligitiosidad" en los juicios del sector del trabajo que se han "convertido en una de las mafias laborales", y reclamó a los gobernadores a que las provincias adhieran a la nueva ley de ART.

También, el jefe de Estado le advirtió a los empresarios que en su Gobierno serán"implacables" para que se respete la ley de competencia, y propuso que haya "más y mejor creación de empleo privado".

Durante su discurso, el primer mandatario remarcó además que "hay que transparentar los mercados", para "construir a la integridad de la Nación" y enfatizó: "No podemos seguir siendo uno de los países más cerrados".

Macri llamó a "potenciar el fortalecimiento institucional" en el Estado, donde "no sólo una persona sea garantía de ética", y advirtió que el Gobierno quiere "un país donde la corrupción sea intolerable".

REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA DE EMPLEADOS PÚBLICOS

El presidente Macri pidió a la Confederación General del Trabajo (CGT) sentarse a dialogar porque en la Argentina hay muchas obras sociales y organizaciones sindicales. Ante los secretarios generales de la CGT Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, el jefe de Estado precisó que en el país hay 280 obras sociales de las cuales 240 representan el 70% de los trabajadores.

"Queremos obras sociales fuertes y bien administradas para mejorar la calidad de vida y la atención a la salud de los trabajadores y sus familias. Para eso invitamos a dialogar a nuestra dirigencia sindical".

"No puede ser que haya más de tres mil sindicatos y solo 600 firmen paritariasanualmente", se quejó Macri.

Tenemos que bajar la inflación y comprometernos para que nunca más vuelva a ser instrumento de la política

El Presidente reclamó además una reducción de las plantas de empleados de los distintos poderes del Estado. Puso como ejemplo el caso de la Biblioteca del Congresode la Nación que, según dijo, en los últimos años pasó de 500 a 1.700 empleados.

"Está el caso de las legislaturas provinciales que ya era escandaloso hace 15 años y siguieron aumentando de tamaño. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados", señaló Macri.

También dijo que en el Ministerio Público Fiscal "se contrataron 1.100 personas entre 2012 y 2016, la mayoría cargos de alta jerarquía".

"En el Consejo de la Magistratura hay una desproporción similar", señaló Macri, quien habló de "ordenanzas" con "sueldos arriba de 100 mil pesos por mes" y que "además gozan como todos los empleados del Poder Judicial de un régimen de licencias muy generoso".