Gerardo Bassi inauguró cuatro cuadras de asfalto en calle José María Cialzeta

La Unidad Asfáltica Municipal Vial Goya concretó una mejora notable en el aspecto de la calle Cialzeta, dándoles calidad de vida a los vecinos que agradecieron enfáticamente al intendente Gerardo Bassi. El jefe comunal desafió a sus adversarios: “Vayamos a votar en libertad y después de las 18:00, contemos los votos, si son tan guapos. No se ganan los partidos en el escritorio sino en la cancha, cara a cara con los vecinos”. Se llevó a cabo anoche en el barrio San Ramón, la inauguración de cuatro cuadras de nuevo pavimento de calle Cialzeta. El acto donde se dejó habilitada la cinta asfáltica concretada por la planta Vial Goya fue presidido por el intendente Gerardo Bassi, acompañado de Cecilia Gortari, otros funcionarios, concejales y numerosos vecinos.En la ocasión, habló el vecino Raúl Amarilla, quien agradeció por esta importante obra y dijo: “Ahora felizmente y gracias a la voluntad del señor intendente el barrio cuenta con este pavimento.… Esto fue pura y exclusiva decisión del Ejecutivo…Este es un barrio agradecido y más allá de una expresión de deseos sería importante que continúe con su gestión porque con estas acciones los barrios somos beneficiados y nos pone muy bien. Sabemos que va a ir por más".El concejal Pablo Ibáñez, por su parte expresó: “Con mucho esfuerzo desde el Concejo hemos apoyado este proyecto que el profe de contar con la planta asfáltica, este fue un barrio muchos años postergado, estuvo en el olvido de gestiones anteriores, y el profe con gran sensibilidad social se acuerda de estos barrios que este barrio necesitaba el asfalto, la iluminación de esta y otras calles”.“El intendente está en el barrio San Ramón, se ven las máquinas trabajando los vecinos estamos muy agradecidos”, recalcó el edil, tras enumerar una serie de obras y acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal en el sector y ponderar enfáticamente el compromiso asumido por el intendente Bassi en su gobierno.También hubo palabras del asesor letrado Mario Quiroz, quien expresó su alegría por esta inauguración y felicitó al jefe comunal y a todos los que trabajaron para que la obra se haga realidad.También, el funcionario criticó manifestaciones del candidato a Intendente de la oposición y dijo: “Yo le preguntaría a los vecinos del puerto que fueron beneficiados con obras de agua potable, concretadas por este gobierno si es que quieren “volver a ser la Goya” como dicen ellos, les preguntaría a los que les gusta disfrutar de las plazas y espacios público embellecidos y remodelados por este gobierno municipal si quieren que “Goya vuelva a ser la Goya" que propone Ignacio Osella. Les preguntaría a los vecinos beneficiados por obras de iluminación y de repotenciación de energía de la ciudad que ha sido gracias a una gestión de este intendente, si quieren volver a ser esa Goya. Les preguntaría a muchos vecinos que fueron beneficiados por obras de esta naturaleza si están de acuerdo a que “Goya vuelva a ser Goya”. Por eso es la preocupación de ellos (la oposición) que por todos los medios hasta medios inconstitucionales intentan impedir que el profe, el 8 de octubre, no esté en el cuarto oscuro, cuente con nuestro apoyo somos parte del equipo y queremos seguir luchando por esos sueños que también son nuestros”.INTENDENTE BASSIFinalmente el intendente Bassi expresó: “Gracias a todos en un tiempo difícil, agradecerle enormemente en primer lugar ese apoyo maravilloso, intenso, lleno de amor, que hemos tenido en las elecciones de las PASO. No teníamos en nuestra lista ningún suplente de las cinco listas que nuestro espacio político presentó y sacamos el 47 por ciento solos absolutamente solos. Fue un voto genuino, un voto defendido porque no son tiempos de palabras sino de obras. A eso le vamos a agregar los votos que vamos a recibir de nueras alianza con Cecilia con Nito con los renovadores,, con el PANU, con los independientes, con Somos Goya y los autonomistas, con Unidad Ciudadana; Mami Díaz. Espero no olvidarme de nadie, y con nuestra lista troncal, con los liberales. Quiero agradecer a todos porque hemos tenido la generosidad de generar espacios, son tiempos de sumar, invitemos ir a la provincia que se viene con Nito, con Camau, con todos lo que vamos a seguir haciendo cada uno de nosotros a lo largo y ancho de la provincia. Y hubo gestos de solidaridad donde cada uno cedimos un poco para que entremos todos, no hay otra manera. No hay otra forma de construcción, los tiempos que se vienen no van ser fáciles pero creemos que la trampa nunca tiene un final feliz y quien actúa con resentimiento, con odio, el amor de verdad, sin fingir con una puesta en escena, va a triunfar. Han sido tres años y ocho meses, créanme que un vecino me decía el otro día “mire profe, un año de los que tuvo su gestión vale por doce”. Nos han esmerilado desde el minuto uno, no nos dieron ningún tipo de pausa, han intentado por todas las vías de tratar de jorobarnos, de molestarnos, una ofensiva tremenda, con medios de comunicación y no pudieron, en tres años y ocho meses ganamos las ocho elecciones, por supuesto es y un dato objetivo”.En otro párrafo de su discurso, y tras mencionar muchos de los eventos masivos concretados por la Municipalidad, como la reciente Expo Niño, y expresó: “El desafío es enorme. Acá nos jugamos la vida, el futuro de nuestros hijos, los nietos. Se puede construir otra provincia, que es eso que perdimos la sonrisa, el afecto que es que tenemos que maltratar a las personas. Los invito a convencer a la familia, a los amigos, tenemos que ganar la elección y vamos a ganarla, y desde Goya vamos a empujar para que Nito y Camau lleguen a la provincia. Lo necesitamos, porque hicimos mucho pero falta mucho”.En relación a los intentos de proscripción en su contra, el jefe comunal indicó: “Vengo del deporte, vayamos a votar en libertad y después de la seis de la tarde contemos los votos si son tan guapos. No se ganan los partidos en el escritorio sino en la cancha, cara a cara con los vecinos, porque uno da respuestas no se terminan, porque saben que hay un Estado que es sensible, que escucha y da respuestas. Por eso, no peleemos con nadie pero defendamos con mucha convicción todo lo logrado”.