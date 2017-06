UN MUNICIPIO PRESENTE EN LOS BARRIOS: GERARDO BASSI INAUGURÓ CINCO CUADRAS MÁS DE CORDÓN CUNETA EN LA CALLE MAESTRO ARGENTINO.

Una nueva obra inaugurada y presentada al pueblo de Goya se suma a la interminable seguidilla de cordón cuneta, asfalto, y otras infraestructuras que continúa construyendo el gobierno del intendente Gerardo Bassi. En este caso, se trata de las primeras 5 cuadras de cordón cuneta en calle Maestro Argentino, en el tramo comprendido entre avenida Rolón y Jujuy. Ayer a la tarde, el intendente Gerardo Bassi inauguró junto a los vecinos, una obra de cordón cuneta, en calle Maestro Argentino, desde Rolón hasta Jujuy. La obra fue destacada y reconocida por vecinos como Carmen Montiel quien habló de que esto es la demostración de que el gobierno municipal es el que “se acordó de que más allá de las cuatro avenidas también hay gente”.“Se están haciendo muchas cosas, se está haciendo el asfalto en la Cialzeta, ahora vamos a inaugurar este cordón cuneta, por eso estoy totalmente agradecida y orgullosa”, dijo.Luego habló el joven funcionario Lisandro Paleari, quien anticipó que la obra del cordón cuneta no termina ahí sino que se prolongará hasta incluso llegar donde termina la calle Maestro Argentino, en pleno barrio Esperanza.“Estamos inaugurando estas cinco primeras cuadras de cordón cuneta, esta es otra más de las obras que se vienen haciendo en la zona Este de la ciudad, como el cordón cuneta en calle Santa Fe, el asfalto en la Cialzeta, y lo que se está haciendo en la Monseñor D´Andrea, seguirán las obras beneficiando a los vecinos de la zona ni hablar de la iluminación y el enripiado”, dijo.“Vamos a seguir trabajando dando beneficios a estos vecinos de esta zona, donde realmente muchos gobiernos atrás habían olvidado y postergado y hoy el Municipio viene avanzando de manera veloz con muchas obras y que van a cambiar sin duda la calidad de vida de muchos vecinos de esta zona. Este Municipio no para, hoy feriado, seguimos trabajando y cumpliendo con los vecinos y sobre todo con los vecinos que en algún momento estuvieron postergados como en la zona Este de la ciudad”, expresó Paleari.INTENDNETE BASSILuego, antes del tradicional corte de cintas, el jefe comunal goyano, dirigió unas palabras donde como es habitual hizo un repaso rápido de las obras y acciones que viene llevando a cabo en Goya su gobierno y reflexionando sobre algunos acontecimientos importantes de la vida política.El intendente Bassi expresó entre otras cosas: “No son tiempos fáciles, pero la semana pasada estuve en calle 12 de Octubre inaugurando asfalto en caliente, luego también inauguramos cordón cuneta en calle 9 de Julio. Allí, hubo cuadras en buen estado y dos cuadras que tuvieron problemas porque hicimos los pozos para meter los caños. Hablan de que en los años electorales no se hace nada bajo tierra pero nosotros hacemos lo que el vecino necesita. Pusimos la cloaca, el agua, el cordón cuneta, la luz, y el enripiado, y por supuesto que al llover y al estar esa enorme zanja para poner los caños se nos complica. Y estamos poniendo la cara y decirles que sentimos como siente el vecino al no poder transitar como corresponde para ir a trabajar, ir a la escuela. Y en esa noche de la inauguración estuvimos trabajando con las máquinas hasta medianoche. Y tenemos autoridad. Para seguir avanzando con las inauguraciones porque estamos trabajando”.“Y estuvimos en la calle Cialzeta donde se está haciendo el asfalto. En estas cuadras, en forma inmediata, en el transcurso de esta semana empezamos con cinco cuadras de asfalto en caliente acá. Nosotros estamos poniendo luces en Rolon hacia la zona sur, en la calle Belgrano, o ponemos las columnas o los postes con los brazos para que todos los vecinos pongan las luces, vamos a instalar de acá al 10 de diciembre en la zona Este y Sur de la ciudad, la zona donde más nos necesita”, enfatizó.“Estamos convencidos de que el Estado debe estar presente donde más nos necesita, quiero decirles también que no solo las obras estructurales son necesarias, estuvimos en el barrio Belgrano donde Nazareno Velásquez hizo un busto de Manuel Belgrano hermoso, y entonces, una vecina dice “el mástil nos queda lejos”, y por lo trajimos cerca de Manuel Belgrano, elevamos el mástil y la bandera celeste y blanca flamea”, comentó.Continuó diciendo: “Hubo mucha gente en esto de “Unidad Ciudadana”. Hoy debo reconocer que me emocionó mucho la querida Cristina haciéndole pasar a cada uno de esos olvidados, de esos que perdieron la pensión, de esas pymes, de esos trabajadores, de esos matrimonios jóvenes que tenían su PROCREAR y sus sueños, las ilusiones, los científicos, y me emocioné”.“Este es un equipo donde Carlos Gómez (un operario municipal) es importante, es importante Nazareno, es importante cada uno de los obreros municipales, somos todos necesarios. Pero hasta el Intendente no es indispensable porque somos equipo”, indicó.En la parte final de su discurso dijo: “ Les pido que estemos más juntos que nunca, que estemos más cerca que nunca, que seamos más solidarios que nunca, es un tiempo difícil donde debemos proteger a los más débiles, cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores para que esta situación en donde cada día que pasa nos sorprendemos. Ahora están hablando de un endeudamiento en dólares a 100 años. Van a pasar más de 20 presidentes para pagar la deuda. Digo, y hoy la escuchaba a la presidenta Cristina: no aflojemos, porque necesitamos estar más fuertes, más unidos, más potentes que nunca, este tiempo no es para débiles sino para los que estamos convencidos de que se puede vivir en una sociedad más justa, equitativa, más participativa, para que todos nos sintamos parte de un proyecto y de un país, hoy es el Día de la Bandera, y parafraseando a Belgrano, digo lo que mencionó el concejal Kalenberg en el acto de esta mañana: “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”.