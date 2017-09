Gerardo Bassi inauguró Iluminación y Cordón Cuneta en la calle Maestro Argentino

Son diez cuadras de iluminación y cinco de cordón cuneta. Además el intendente Bassi anunció a los vecinos del barrio Esperanza que la Municipalidad construirá las cloacas en el sector. Reivindicó esas políticas que favorecieron a los más humildes y advirtió que a las provocaciones de sus adversarios, contestará con obras para los vecinos. El intendente Gerardo Bassi presidió este miércoles a la noche el acto de inauguración de una obra de 10 cuadras de iluminación y cinco de cordón cuneta en calle Maestro Argentino.El acto se hizo en la esquina de calles Maestro Argentino y Mendoza, donde se reunieron funcionarios, y muchos vecinos del barrio Esperanza.En primer término, habló el vecino, y vicepresidente de la comisión del barrio, Horacio Saucedo, quien entre otros conceptos agradeció la obra realizada por la Municipalidad: “Le agradezco en nombre de los vecinos y quiero pedirles que cuidemos, y pedimos al Profe que siga haciendo más cosas”, dijo.En nombre de los funcionarios y de quienes trabajaron en el lugar, habló el director a cargo de Luminotecnia, Lisandro Paleari, quien expresó: “Esta obra se extiende desde Rolón a La Pampa con equipos de sodio de 250 watts, que brindan seguridad a los vecinos. Son obras que se vienen haciendo de manera rápida, y durante los cuatro años de gestión, sobre todo en los barrios del Este, se ha avanzado mucho con estas obras que brindan calidad de vida, seguridad a los vecinos y hoy el acompañamiento lo demuestra, cómo valoran los vecinos estas obras que van a continuar. Se hizo cordón, el enripiado, y la Maestro Argentino desde Rolón a Jujuy ya tiene asfalto. Seguramente va a continuar hasta el final para que los vecinos puedan transitar de la mejor manera en el barrio Esperanza, donde hace cuatro años ni el colectivo pasaba (ahora se ha gestionado que lo haga). Se arreglaron las calles y vamos a continuar con las obras que benefician en forma directa a los vecinos. De parte mía, y de los funcionarios muchas gracias a los vecinos de los barrios Esperanza; Arco Iris; San Ramón, Sarmiento que acompañan y seguramente lo van a seguir haciendo porque esta gestión, responde. A no aflojar que esto continúa y seguramente hay muchas obras por venir para estos barrios”.INTENDENTE BASSIPara dejar formalmente inaugurada la obra, el intendente Bassi dirigió unas palabras donde dejó en claro que en esa zona de la ciudad es donde se nota mucho el afecto y los buenos recuerdos que tienen los vecinos por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y lógicamente de Juan Domingo Perón. Reivindicó las políticas que favorecieron a los más humildes y las comparó con las medidas antipopulares del actual gobierno nacional. Entre otros conceptos, el jefe comunal goyano expresó: “Sabemos que en la zona Este y Sur de la ciudad está la gente que lleva en el corazón a nuestra Presidenta, está la gente que tiene un recuerdo imborrable de Perón y Evita, en el caso de los vecinos más viejos y de Néstor y Cristina con sus políticas públicas que jamás tomaron una medida en contra de los más débiles, los más humildes y vulnerables. Nosotros elevamos esas banderas, pertenecemos a un espacio político en el cual estamos comprometidos de verdad. No hay una puesta en escena, hay una realidad: las políticas que tomamos en el municipio de Goya van dirigidas para los que menos tienen. Estamos convencidos de que así debe ser y que entonces tratamos todos los días de llevar cloaca; agua; cordón cuneta y la luz. La promesa que quiero que reciban, promesa que se va a hacer efectiva de inmediato es la cloaca que tanto necesitan en esta zona”.Bassi destacó que el gobierno municipal se interesa en las necesidades y los pedidos de los más humildes y comentó: “Cómo no entender a una mama de la calle Derqui con una niña discapacitada… Ayer estuvimos con Lorena Pérez Carballo de la Dirección de Inclusión, en el Concejo Deliberante, con Juan Domingo González haciendo un inicio de un Curso de Lengua de Señas y eso también es inclusión. Inclusión es lo que pasó el domingo pasado al hacer una fiesta de Pesca Variada sin ningún tipo de apoyo de la provincia y toda la fiesta variada estuvo a cargo de la Municipalidad con todas sus áreas, sus secretarías, direcciones y especialmente nuestros empleados municipales, que presentaron la plaza Italia maravillosa”.“Inclusión, es que cuando haya una fiesta, estemos todos invitados y no solamente los que puedan pagar una entrada. No nos dieron lugar en Turismo de la provincia y tuvimos que presentar la pesca variada en un bar, no nos dieron ni para el combustible. Pero Goya no se rinde, no se arrodilla, somos dignos porque creemos que valemos, porque el goyano vale exactamente igual que cualquier ciudadano de cualquier ciudad de la provincia donde el intendente tiene un color “verde”, dijo.También expresó: “Un Ministro del Gobierno Nacional les dijo que ustedes no se merecían tener ningún autito, ninguna moto, ni irse de vacaciones, ni tener un televisor para ver alguna película, algún partidito. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Nosotros lo sentimos también cuando el ajuste se da precisamente con el changuito de la mamá, con la leche del bebé, con la pensión del discapacitado, se da con el abuelito que viene llorando a la Municipalidad y Mingo Bellando desde nuestra farmacia o con la ambulancia, si se trata de la vida de un vecino, salimos corriendo a Corrientes o le compramos si no tenemos el remedio que se necesita. Qué queremos, una ciudad que a pesar de las dificultades tenga mucha fe y tenga alegría. No es momento para débiles, es momento para los que tenemos coraje y los goyanos tenemos coraje, y sabemos que si tenemos un Gobernador que es amigo, como es Camau, a Goya le va a ir mucho mejor”.“Quiero pedirles a todos que no se rindan. El paso atrás lo vamos a dar solamente para tomar impulso. Sé de su enorme convicción, sé del enorme compromiso de cada uno de ustedes, del trabajo militante de cada uno de nosotros, porque finalmente este Intendente es un militante, que se emociona…”“No vamos a pelear con nadie. Nos quieren llevar al barro. Les pedimos la mayor templanza, serenidad, no contestamos con más agravios. Contestamos con mucho trabajo, con muchas obras, porque eso es lo que necesitan nuestros vecinos”, recalcó.