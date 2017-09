El Municipio de Goya formalizó el pase a planta permanente de más de 160 municipales

Después de un arduo trabajo de la Mesa de Relaciones Laborales, la comuna hizo entrega, el jueves 31, de las resoluciones que certifican la estabilidad laboral de 165 agentes. El Intendente Gerardo Bassi, destacó que el gobierno municipal valoriza el trabajo de sus empleados en un contexto nacional de crisis, y enfatizó que esta gestión no despide a nadie, construye colectivamente. El gobierno municipal, del intendente Gerardo Bassi, completó el proceso iniciado hace tiempo atrás en la Mesa de Relaciones Laborales. Hizo entrega de las resoluciones que formalizan el pase a planta permanente de un total de 165 agentes. El acto de los trabajadores municipales, se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante, donde funcionarios y agentes celebraron junto a sus familias este importante paso para garantizar estabilidad laboral.Antes de la entrega de los respectivos certificados hubo palabras del secretario de Gobierno y Presidente de la Mesa de Relaciones Laborales, Marcos Bassi, quien expresó: “Es una alegría inmensa cuando pasan este tipo de cosas y que esta cantidad de municipales pueden recibir su pase a planta permanente. Vemos aquí, a sus familias, y seguramente eso les da tranquilidad, serenidad a cada una de las casas porque todos los meses trabajan, hacen un esfuerzo gigante en cada función para mejorar la calidad de vida de los goyanos y cumplir su rol en el municipio. Hoy que nos acompañen sus familias también es un gesto de unidad y que lleva tranquilidad y confianza a cada familia. Por un lado eso, por otro lado por ahí se encuentran con 165 agentes que pasan a planta, se debe recordar cómo se han dado estos meses porque se trata de personas que han trabajado muchísimo, analizando legajo por legajo, en un trabajo conjunto con los representantes de la Mesa Laboral; con Mario Benítez y los integrantes de la comisión de ATE y de SOYEMGO; en los primeros años, con Mizuky, Raquel que han hecho un gran trabajo para que hoy podamos estar acá. A Lucia López de la oficina de personal, con sus colaboradores igual que Mario Quiroz, asesor letrado y parte de la Mesa Laboral; de la misma manera que Carolina Pedrozo; porque esto requiere trabajar mucho de manera ordenada desde Hacienda”.“Hay dos cuestiones que son más que importantes. En primer lugar, con el apoyo siempre del presidente del Concejo Deliberante, uno de los concejales que han apoyado las decisiones que hemos tomado en estos años y sobre todo es importante aclarar que este tipo de decisiones, va más allá de que todos cumplan los cinco años de antigüedad, más allá del análisis y trabajo en conjunto de ATE y SOYEMGO y de ese laburo que hoy no sólo vamos a entregar las resoluciones, sino que este año es el cuarto año de manera consecutiva que discutimos las paritarias con gremios y que las hacemos de manera acordada. A veces discutiendo un poco más o menos, en el caso de Mario y Guillermo y los representantes de los gremios, discutiendo y peleando para que puedan tener una mejor calidad de vida para que puedan llegar a fin de mes, y buscar nosotros ese acuerdo entre el manejo planificado del municipio y cumplir con cada agente municipal, digo esto porque más allá de cumplir los cinco años, es imposible que esto se dé sin que haya una decisión política de una persona que diga que esto se puede. Porque podemos tener buena voluntad, tener los cinco años, debatir todas las veces pero si no hay una persona que tome la decisión de dignificar al empleado municipal, de valorar y respetarlos y tomar la decisión de avanzar en el pase a planta sin mirar cuestiones partidarias y al que se merece algo que ha hecho los méritos necesarios, que cumple con su trabajo sin importar a quien vota pero desarrolla sus actividades para cumplir con el municipio y llevar el pan a su casa, merece ese reconocimiento y eso tiene el nombre del intendente Bassi. El agradecimiento va a él, y acá está el fruto de estos meses de mucho laburo”.REPRESENTANTES GREMIALESLuego, el secretario de ATE Goya, Mario Benítez, pronunció unas palabras en representación de los trabajadores del municipio: “Reitero lo que dice Marcos: el trabajo que se ha hecho. Esta es la posibilidad que ustedes tienen de una proyección a futuro, tener estabilidad laboral. Ser planta permanente no es poca cosa, con estas políticas nacionales de destrucción de la economía, con cierres de fábricas, despidos y desocupación que sigue aumentando (…) Hoy nosotros tenemos esta posibilidad de que hoy estén con una estabilidad laboral para alegría de todos ustedes. Esto es mérito de un conjunto de compañeros que trabajamos en la mesa de relaciones laborales más la decisión política del intendente. Es muy importante para ustedes y sus familias. Nosotros como institución gremial tenemos la gran satisfacción de que la institución ha trabajado para lograr esto en un momento difícil, con desocupación. Y acá estamos en todo lo contrario, hay que entender que no sólo somos los trabajadores de planta y contratados sino que hay muchos compañeros que sobreviven con un trabajo mínimo, que hacen un trabajo que no hacemos: limpian la ciudad. Eso es meritorio, por un jornal reducido, ellos también merecen un aplauso”.También hubo palabras de Escobar quien destacó la satisfacción de SOYEMGO por este pase a planta permanente y agradeció “a la decisión política del intendente y de la Mesa LaboraL”.PRESIDENTE HCDSeguidamente, hablo el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Domingo González quien remarcó: “Por ahí se dice que cuando hay desarrollo de los trabajadores, hay desarrollo de una sociedad y lo de hoy va en esa línea, porque si estamos hoy presentes en este acto importante que lleva adelante el Ejecutivo municipal junto a los gremios y representantes a través de la Mesa Laboral en un contexto nacional de crisis, de cierre de fábricas, donde trabajadores de diferentes sectores pasan por un difícil momento, nuestros vecinos de Goya también; donde el ajuste llego directamente a las casas de todo el país, donde argentinos, correntinos, goyanos se han quedado sin trabajo, esta gestión municipal aguantó (…) Más allá de las retenciones indebidas de la provincia a este municipio y por lo cual se hicieron presentaciones judiciales -retenciones que hace ya un mes sumó casi tres millones de pesos- el gobierno de la provincia va retener a la municipalidad de Goya de agosto a octubre 9 millones de pesos sin causa alguna. En ese contexto de discriminación, de hostigamiento, en ese contexto de crisis nacional esta gestión municipal hoy reconoce, revaloriza a sus familias trabajadoras, al empleado municipal. El mérito está a la vista, el esfuerzo de sostener el trabajo de todos los empleados municipales, contratados y no contratados, lo que está en discusión es ver si se aumenta o se despide, y en realidad lo que hizo el municipio fue sostener la fuente de trabajo en momentos de crisis, a todos los que día a día llevan adelante la tarea importante de ser empleados municipales. Estar hoy en este acto de pase a planta de todos ustedes, acompañados por sus compañeros de trabajo a uno le llena de emoción, de orgullo, de sostener un proyecto político que piensa en las personas, los empleados, que tienen cara, rostro y familia, esa es la visión humana, social del intendente y todo el equipo que lo acompaña. En momentos de crisis, de estar entregando estas resoluciones de pases a planta, no hace otra cosa que reivindicar esa visión de sostener el trabajo y ese compromiso que tiene el Peronismo de llevar adelante la defensa de derechos de los trabajadores siempre”.INTENDENTE BASSIFinalmente, el Intendente Bassi, quien es responsable principal de este pase a planta permanente, pronunció un discurso donde además de destacar esta acción de su gobierno, examinó otros logros, programas y políticas de Estado que ha sostenido en su gestión de gobierno.“Siento la necesidad de hablarles desde el corazón, créanme que este intendente es un compañero más de cada uno de ustedes y sabe del esfuerzo, la voluntad, la pasión porque sé que es absolutamente trascendental el trabajo de cada uno de ustedes y más cuando las políticas públicas impactan y van directamente al ser humano. Tengo un enorme reconocimiento para aquel que recoge la basura, que barre, levanta el escombro, que pinta, que construye. Somos todos necesarios, no hay conocimientos superiores, hay conocimientos diferentes, y hay que respetarlos. El médico, que tuvo la oportunidad de ir a la Facultad, seguramente podrá operarnos y curarnos pero el barrendero, que barre bien no permite que la ciudad esté sucia, llena de basura… Lo del médico es valioso, el trabajo del barrendero también lo es”, expresó el jefe comunal.Adelantó el Intendente que “la semana que viene vamos a re-categorizar a una inmensa cantidad de empleados. Yo sé que se merecen más, por eso agradezco tanto a Guillermo y Mario y por saber entender que lo que hay lo repartimos entre todos, con todos adentro. Es fácil decir que hay que despedir a mil personas con rostros, caras, con hijos, que vuelven abatidos a su casa y con los ojos llenos de lágrimas a decirles que se quedó sin trabajo. Todos adentro. Nosotros no echamos a nadie, construimos colectivamente, todos juntos, unidos”.“Tengo claro hacia dónde vamos, tengo claro qué es lo que los vecinos necesitan, estamos dispuestos a entregar todo, a una entrega total, después cada uno en un cuarto oscuro, que espero que sea luminoso, podamos elegir lo mejor. Este intendente va a estar siempre para ayudar, para sumar, para construir. Durante mucho tiempo he dado fe, he trabajado mucho, no he puesto ningún palo de ningún tipo porque a mí me interesa mi querida ciudad, la vida me trato con generosidad y me podía haber hecho el estúpido y el distraído pero estoy comprometido de verdad porque en mi vida, siendo hijo de papá maestro rural y mamá maestra, yo tuve una oportunidad; y quiero que miles de pibes tengan la oportunidad de salir adelante”, indicó.“Estamos ante un hecho de absoluta justicia, y los invito a seguir juntos para seguir construyendo un Goya mejor”, puntualizó.-